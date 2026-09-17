Шуваев: девять мирных жителей ранены в Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области, Александр Шуваев, сообщил о девяти раненых местных жителях после обстрелов ВСУ.
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