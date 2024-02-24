Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу. Сильно изрезанный кратерами и очень плотный, этот прочный камень имеет тонкую экзосферу, состоящую из кислорода, натрия, водорода, гелия и калия.
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