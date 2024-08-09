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У действующего и избранного президентов Мексики отреагировали на призыв Зеленского «арестовать» Владимира Путина

У действующего и избранного президентов Мексики отреагировали на призыв Зеленского «арестовать» Владимира Путина

В штабе избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум (на фото - правая из двух женщин), которая в октябре должна сменить на посту Мануэля Лопеса Обрадора, а также в администрации самого Обрадора прокомментировали «прошение» главы киевского режима Зеленского о «необходимости провести арест Владимира Путина, если он прибудет на церемонию инаугурации».

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