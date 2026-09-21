Политолог Камкин: партия ХДС может выдать Мерцу "черную метку"

По немецкому законодательству есть три варианта, как можно сместить канцлера ФРГ Фридриха Мерца, невзирая на его намерение не покидать пост после разгромных результатов выборов в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ ЛДПР выступает пр...
- В Красноярском кр...
- Песков: атака на ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым