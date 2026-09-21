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Газета.ру

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Политолог Камкин: партия ХДС может выдать Мерцу "черную метку"

Политолог Камкин: партия ХДС может выдать Мерцу "черную метку"

По немецкому законодательству есть три варианта, как можно сместить канцлера ФРГ Фридриха Мерца, невзирая на его намерение не покидать пост после разгромных результатов выборов в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

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