На Балканах снова разгорается конфликт. Чем обернётся противостояние в Косово

Закон и ПорядокПолитикаНа Балканах снова разгорается конфликт. Чем обернётся противостояние в Косово Сербия предупредила о готовности ввести войска в Косово на фоне противостояния на границе, которое продолжается уже неделю.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevКосово - исконно сербские земли.Aleksandr Valerevich BogomolovА вы это НАТОвскому генсеку скажите.Альбина КолесниковаНАТО всё знает , но привыкли всё хапать.Александр СивакПора бы уже сербам изгнать захватчиков, со своих исконных земель. надо им поучиться у Сирии, однако.Комментировать
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