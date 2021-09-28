Закон и Порядок

135 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Бесноватое нечто...Меджлисовцы требу...
  • Nikolia Vovchenko
    "Красиво"разводит автор...Мир подходит к кр...
  • Николай Арзамасцев
    Любовь картофельного папы к России сегодня на пике! Надо бы Тихановскую наградить почётной грамотой "За укрепление Ро...Лукашенко открыва...

На Балканах снова разгорается конфликт. Чем обернётся противостояние в Косово

На Балканах снова разгорается конфликт. Чем обернётся противостояние в Косово

Сербия предупредила о готовности ввести войска в Косово на фоне противостояния на границе, которое продолжается уже неделю.

Вернуться к статье
44
Обсудить
Vladimir Lioubimcev
Косово - исконно сербские земли.
Aleksandr Valerevich Bogomolov
А вы это НАТОвскому генсеку скажите.
Альбина Колесникова
НАТО всё знает , но привыкли всё хапать.
Александр Сивак
Пора бы уже сербам изгнать захватчиков, со своих исконных земель. надо им поучиться у Сирии, однако.

Картина дня

наверх