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Мухова о причинах поражения от Носковой: «После полуфинала физически было тяжело. Но, наверное, сказались и нервы»

Каролина Мухова высказалась о поражении во втором из двух финалов «Большого шлема». Сегодня она уступила Линде Носковой (2:6, 7:5, 3:6), а на «Ролан Гаррос»-2023 не справилась с Игой Швентек (2:6, 7:5, 4:6).

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