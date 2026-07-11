Мухова о причинах поражения от Носковой: «После полуфинала физически было тяжело. Но, наверное, сказались и нервы»

Каролина Мухова высказалась о поражении во втором из двух финалов «Большого шлема». Сегодня она уступила Линде Носковой (2:6, 7:5, 3:6), а на «Ролан Гаррос»-2023 не справилась с Игой Швентек (2:6, 7:5, 4:6).