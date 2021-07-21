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Проводников подерётся с Багаутиновым на турнире Open FC

Проводников подерётся с Багаутиновым на турнире Open FC

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом полусреднем весе Руслан Проводников проведёт поединок с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутиновым на турнире лиги смешанных единоборств Open FC.

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Елена Мамонова
хватит Руслан здоровье не купишь всех денег не заработать.

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