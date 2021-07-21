Проводников подерётся с Багаутиновым на турнире Open FC

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом полусреднем весе Руслан Проводников проведёт поединок с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутиновым на турнире лиги смешанных единоборств Open FC.