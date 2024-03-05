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Вован и Лексус не верят, что Варадкар мог догадаться о пранке во время их разговора

Вован и Лексус не верят, что Варадкар мог догадаться о пранке во время их разговора

Премьер Ирландии Варадкар слукавил, когда сказал, что распознал розыгрыш русских пранкеровХорошо известные не только в России, но и за её пределами русские пранкеры Вован и Лексус заявили, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар соврал о разоблачении их во время общения, которое длилось целый час.

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