Вован и Лексус не верят, что Варадкар мог догадаться о пранке во время их разговора

Премьер Ирландии Варадкар слукавил, когда сказал, что распознал розыгрыш русских пранкеровХорошо известные не только в России, но и за её пределами русские пранкеры Вован и Лексус заявили, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар соврал о разоблачении их во время общения, которое длилось целый час.