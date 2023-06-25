Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Неймар: «Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей. Знаю, каков уровень моего таланта»

«Жизнь футболиста очень динамична. Иногда ты играешь в одном месте, а потом оно вдруг меняется. Конечно, я мечтаю вновь сыграть в Бразилии, за «Сантос».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх