«Хор Турецкого» выступил для участников СВО и медицинских работников военного госпиталя в Ижевске

Основные цели концерта – это возможность сказать «спасибо» современным героям за их мужество и отвагу, поддержка морального духа военнослужащих и организация культурного досуга военнослужащих, проходящих реабилитацию в медучреждении.
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