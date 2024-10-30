Kan опубликовал проект соглашения о прекращении огня с Ливаном

Израильская государственная телерадиокомпания Kan представила проект соглашения о прекращении огня с Ливаном, предусматривающий, что контроль над южной частью Ливана переходит к вооруженным силам страны и миротворческим силам ООН в соответствии с резолюцией 1701 года.