Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 815 подписчиков

"Хочет вывезти детей в лес, убить": Незнакомка готовила расправу над чужими ребятами на Урале

"Хочет вывезти детей в лес, убить": Незнакомка готовила расправу над чужими ребятами на Урале

В Нижнем Тагиле подозрительная женщина бегала за детьми у дома и готовилась расправиться с ними. Одна из местных жительниц рассказала, что неадекватная женщина призналась, что "хочет вывезти детей в лес, убить и закопать".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх