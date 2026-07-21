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Губернатору ХМАО поступила «мольба о помощи» от жителей Лангепаса из-за воды с запахом хлора и болота после ремонта сетей

Губернатору ХМАО поступила «мольба о помощи» от жителей Лангепаса из-за воды с запахом хлора и болота после ремонта сетей

В Лангепасе обострилась ситуация с качеством питьевого водоснабжения. Коллективное обращение горожан, опубликованное в социальных сетях губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука, начинается с прямой просьбы о вмешательстве: жители пишут, что обращаются к главе региона «уже с мольбой о помощи».

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