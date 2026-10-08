БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как лётчик Евгений Кунгурцев стал дважды Героем Советского Союза за три месяца

Как лётчик Евгений Кунгурцев стал дважды Героем Советского Союза за три месяца

Нил КОЛЬЦОВ   Лётчик и Дважды Герой Советского Союза Евгений Максимович Кунгурцев был человеком необычной судьбы.

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