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Подключенный к мозгу Пифии искусственный интеллект помог ученым «пообщаться» с лабораторной крысой

Подключенный к мозгу Пифии искусственный интеллект помог ученым «пообщаться» с лабораторной крысой

Российским ученым из биотехнологической лаборатории Neiry впервые удалось подключить мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ), который помогает ей давать правильные ответы на любые вопросы.

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