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Искусство

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Самый популярный сериал у россиян и новая «Футурама»: что обсуждали 27 июля

Самый популярный сериал у россиян и новая «Футурама»: что обсуждали 27 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. «Одиссея» Нолана снова возглавила прокат в США Эпический блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея» собрал 87 миллионов долларов в США за второй уик-энд (24–26 июля), сообщает издание Variety.

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