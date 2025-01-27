Правительство одобрило идею не принимать в гражданство России при отказе от присяги

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, предусматривающий отказ в получении гражданства России для иностранцев, не желающих приносить присягу, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
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