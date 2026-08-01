«Динамо» Махачкала впервые в истории обыграло «Локомотив»

Гости открыли счёт на 31-й минуте матча благодаря голу Вадима Ракова. Однако махачкалинцы смогли переломить ход встречи во втором тайме, забив две результативные позиции: на 57-й минуте отличился Миро, а на 73-й — Никита Глушков.