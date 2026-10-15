Бывшие главы районов, став депутатами, избираются председателями муниципальных советов. Сергей Семочкин возглавил Знаменский райсовет, а Виктор Рожков — Свердловский.
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