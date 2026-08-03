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Газета.ру

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Депутат Колесник: порт Николаева был военной целью, а ВСУ бьют по гражданским

Депутат Колесник: порт Николаева был военной целью, а ВСУ бьют по гражданским

Российские войска осуществляют удары исключительно по военным объектам или объектам инфраструктуры, которые связаны с военно-промышленным комплексом или военной логистикой, такими были и удары по порту Николаева.

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