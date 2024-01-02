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За рулем

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Россияне отказываются от ремонта авто ради празднования Нового года

Россияне отказываются от ремонта авто ради празднования Нового года

Это может показаться необычным, но, согласно отчету автоэксперта Евгения Виноградова, директора автомастерской Matrix, многие владельцы автомобилей отменили свои записи на техническое обслуживание и ремонт автомобилей в последние недели перед Новым годом.

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