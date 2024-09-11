В части северных территорий Приангарья 11 сентября завершился пожароопасный сезон

11 сентября 2024 года власти Приангарья сообщили о завершении пожароопасного сезона в части региона. Это касается девяти лесничеств на севере: Бодайбинского, Илимского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамского, Нижнеилимского, Северного и Усть-Кутского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии