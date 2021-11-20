У Мюллера 20 ассистов в чемпионате в 2021-м. Он повторил рекорд Ди Марии и Озила среди игроков топ-5 лиг за последние 14 лет

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер сделал голевую передачу в матче Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:2). 32-летний хавбек отметился 20-м результативным пасом в Бундеслиге в 2021 году, повторив лучший результат среди игроков топ-5 чемпионатов Европы с 2007-го (с момента появления соответствующей статистики).

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