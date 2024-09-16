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СМИ: подозреваемый в покушении на Трампа держал дома много оружия

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа около гольф-клуба, держал много огнестрельного оружия у себя дома, сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на бывшую соседку Раута.

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