СМИ: подозреваемый в покушении на Трампа держал дома много оружия

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа около гольф-клуба, держал много огнестрельного оружия у себя дома, сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на бывшую соседку Раута.