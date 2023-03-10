Зарема о словах Смородской про эскортницу: «Это Мостовой в юбке, женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Ответит за брехунство»

Зарема Салихова заявила, что Ольга Смородская ответит за то, что назвала ее эскортницей. Экс-президент «Локомотива» сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала.
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