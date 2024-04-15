В германии неожиданно высказались о завершении конфликта на Украине

Западным союзникам Киева следует признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и изменить формат дискуссий о возможных вариантах завершения конфликта, пишет журналист Berliner Zeitung Томас Фасбендер.
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