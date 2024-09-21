SpaceX отвергла обвинения в нарушении правил при запусках ракет

Ракета Falcon 9 компании SpaceX осуществляет запуск миссии Galileo L13 18 сентября 2024 года / © SpaceX SpaceX решила перенести свой спор с регулятором на Капитолийский холм и направила письмо в конгресс США, в котором попыталась оспорить штрафы и раскритиковала FAA за медлительность.