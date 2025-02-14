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Лазарева заявила о гонениях в России

Лазарева заявила о гонениях в России

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что подвергается гонениям в России.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Гонения,а ты что хотела,хаять Родину которая тебя вырастила и в люди вывела,именно в люди, ведь как актриса ты ничего не стоишь,тебе только в 33 метрах и сниматься.Вы с Шацем людям в душу плюнули и хотите что бы вас христопродавцев назад приняли.Не нужны вы нам,кто предал раз, предаст и во второй,нет вам веры,живите там куда сбежали,всего.
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21 час.
tsan tsan
Алкашам всегда кажется, что их гоняют.
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21 час.
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