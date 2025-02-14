Лазарева заявила о гонениях в России

ИИ

Иван Иванов

Гонения,а ты что хотела,хаять Родину которая тебя вырастила и в люди вывела,именно в люди, ведь как актриса ты ничего не стоишь,тебе только в 33 метрах и сниматься.Вы с Шацем людям в душу плюнули и хотите что бы вас христопродавцев назад приняли.Не нужны вы нам,кто предал раз, предаст и во второй,нет вам веры,живите там куда сбежали,всего.