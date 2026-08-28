Как учёт и сыск создали крепостное право без единственного учредительного указа

Крепостная зависимость возникла не в день подписания одного указа: она складывалась там, где земля должна была содержать службу, а государство училось удерживать, учитывать и возвращать работников.
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