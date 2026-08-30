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stroimdom21

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Куда деть отработанный грунт из цветочных горшков: разбор мифов и неожиданный способ применения

Куда деть отработанный грунт из цветочных горшков: разбор мифов и неожиданный способ применения

Осень для садовода — время не только сбора урожая, но и множества незаметных глазу забот. Среди них есть одна, которая из года в год заставляет задуматься даже опытных цветоводов: что делать с землёй, оставшейся в кашпо после летнего сезона? Петунии отцвели, вазоны пустеют, а внутри остаётся приличный объём субстрата, который вроде бы и выбросить жалко, и использовать повторно страшновато.

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