Куда деть отработанный грунт из цветочных горшков: разбор мифов и неожиданный способ применения

Осень для садовода — время не только сбора урожая, но и множества незаметных глазу забот. Среди них есть одна, которая из года в год заставляет задуматься даже опытных цветоводов: что делать с землёй, оставшейся в кашпо после летнего сезона? Петунии отцвели, вазоны пустеют, а внутри остаётся приличный объём субстрата, который вроде бы и выбросить жалко, и использовать повторно страшновато.