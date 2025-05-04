В России стартовала акция "Огонь памяти". Представители Народного фронта, участники "Команды Путина", военные и общественники собрались сегодня у стен Кремля в Александровском саду, чтобы перенести частицы Вечного огня в специальные лампы, которые отвезут в российские регионы и другие государства.