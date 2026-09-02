ИИ пугает самых осведомлённых: 43% хорошо разбирающихся в технологиях ждут угрозы своей работе

Опрос более 2 000 человек в Германии показал, что среди респондентов с высоким уровнем знаний об ИИ почти половина считает, что технологии вскоре могут взять на себя их работу Чем лучше люди разбираются в искусственном интеллекте, тем сильнее они опасаются, что он отнимет у них работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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