ИИ пугает самых осведомлённых: 43% хорошо разбирающихся в технологиях ждут угрозы своей работе

Опрос более 2 000 человек в Германии показал, что среди респондентов с высоким уровнем знаний об ИИ почти половина считает, что технологии вскоре могут взять на себя их работу Чем лучше люди разбираются в искусственном интеллекте, тем сильнее они опасаются, что он отнимет у них работу.