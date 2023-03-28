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  • Гарий Щерба
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    Такое впечатление, что специально народ заводят)))) Надо будет этих министров представить к медалям.... после очередн...Глава Минобороны ...

Интересна ли Россия как союзник Китаю?

Интересна ли Россия как союзник Китаю?

Согласно международного дипломатического протокола, государственный визит - это официальный визит главы государства в иностранную страну по приглашению главы государства этой иностранной страны, при этом последний также выступает в качестве официального принимающей стороны на время государственного визита.

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