Согласно международного дипломатического протокола, государственный визит - это официальный визит главы государства в иностранную страну по приглашению главы государства этой иностранной страны, при этом последний также выступает в качестве официального принимающей стороны на время государственного визита.
Популярные статьи
- Глава парламента Крыма: Одним из условий завершения СВО должен стать переход Одессы под российский контроль
- Украинская пресса написала о большом количестве отказывающихся идти на передовую военнослужащих ВСУ
- Российские войска прорвали третий рубеж обороны противника к западу от Кременной и продвинулись в направлении Ямполя
Свежие комментарии