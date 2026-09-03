День знаний открыл тревожную правду: Приезжие оккупируют целые районы. Коренные жители в меньшинстве

День знаний открыл тревожную правду. Приезжие оккупируют целые районы. Эта проблема характерна, например, для Екатеринбурга, в отдельных частях которого коренные жители уже остаются в меньшинстве.
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- Таджикам и узбека...
- VK Таджикам и узбека...
А чего плакаться то?! Рожать детей надо, а не скулить и ни хера не дедать сидя на Гос. подачках, искать занятие "нихера не делать , п деньги получать"! А азиаты НЕ гнушаются НИ КАКОЙ работой, жа ещё и детей кучами рожают... Врт и выраждаемся дуркуя и всё халяву ища, блин...А наши матери и в ту страшную войну рожали, не смотря на смерти, голод и всякие беды! "Дети войны" и до 80-ти...90 живут, а эти..., то "милениалы", то какието "зумеры", то как собачки на четвереньках и ещё чёрт знает кто, дохнут уже после 40... Трахаться трахаются, а дети то ГДЕ! Пустышки, бля...
Враги заселяют страну врагами.