Роскачество: Ассортимент розовых вин в РФ утроился, продажи продолжат расти

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева поделилась сведениями о том, что на территории Российской Федерации ассортимент розовых вин возрос в три раза на протяжении нескольких лет.
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