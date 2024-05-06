20 срочников отправились служить на авиационную базу в Актау

В преддверии праздника Дня защитника Отечества в департаменте по делам обороны Мангистауской области было проведено торжественное собрание, в рамках отправки юношей на срочную службу в авиационную базу города Актау.
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