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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Лигт про отмену его гола «Реалу»: «Позор. Если офсайд не очевиден, нужно давать играть дальше»

«Эмоции не очень хорошие, мы были очень близки. За десять минут мы перешли от победы к поражению, очень плохой вечер.

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