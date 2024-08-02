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За рулем

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  • Maxim
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На побережье Азовского моря будут развивать туризм — подготовлен проект

На побережье Азовского моря будут развивать туризм — подготовлен проект

Силами специалистов Единого института пространственного планирования РФ (ЕИПП) разработан проект по строительству туристических объектов в курортном поселке Седово на азовском побережье Донецкой Народной Республики (ДНР).

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