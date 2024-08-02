На побережье Азовского моря будут развивать туризм — подготовлен проект

Силами специалистов Единого института пространственного планирования РФ (ЕИПП) разработан проект по строительству туристических объектов в курортном поселке Седово на азовском побережье Донецкой Народной Республики (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии