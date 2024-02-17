Байдену запретили регулировать объемы экспорта СПГ Палата представителей утвердила законопроект, согласно которому администрация президента больше не сможет влиять на решения относительно объемов вывоза СПГ.
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