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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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В Китае запущен завод по массовому производству человекоподобных роботов

В Китае запущен завод по массовому производству человекоподобных роботов

Компания Ubtech из Китая сообщила о запуске первого в мире интеллектуального завода по производству гуманоидных роботов, рассчитанного на выпуск более 10 тысяч единиц в год.

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