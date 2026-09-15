В Китае запущен завод по массовому производству человекоподобных роботов

Компания Ubtech из Китая сообщила о запуске первого в мире интеллектуального завода по производству гуманоидных роботов, рассчитанного на выпуск более 10 тысяч единиц в год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Не надо быть в пл...
- Неокоммунисты и «...
- 80% дефицита закр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым