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Британия отказалась от массовой вакцинации детей от коронавируса

Британия отказалась от массовой вакцинации детей от коронавируса

Британские власти не будут проводить массовую вакцинацию детей и подростков от COVID-19. По данным The Telegraph, Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал дождаться информации о дополнительных рисках для несовершеннолетних.

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