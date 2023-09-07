Мастер-планы дальневосточных городов обсудят на ВЭФ-2023

На VIII Восточном экономическом форуме (16+) состоится обсуждение мастер-планов городов ДФО, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов — Анадыря, Магадана, Якутска.
На VIII Восточном экономическом форуме (16+) состоится обсуждение мастер-планов городов ДФО, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов — Анадыря, Магадана, Якутска.
Свежие комментарии