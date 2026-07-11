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Тренер школы D13 о ФХР: «Было много скандалов, нас называли непатриотами. Но Клепов хочет играть за Россию даже с гражданством США. Может, теперь к нам пересмотрят отношение»

Тренер детской хоккейной школы D13 (экс-«Юность») из Екатеринбурга Александр Антропов рассказал о взаимоотношениях с Федерацией хоккея России (ФХР).

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