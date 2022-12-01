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Губернатор Шумков назвал причину депрессий и суицидов

Губернатор Шумков назвал причину депрессий и суицидов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал очередной философский пост в своем телеграм-канале, в котором рассказал о том, как недооценка значимости родной культуры и национальных традиций сказывается на душевном здоровье россиян.

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