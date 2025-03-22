Сербия не будет присоединяться к санкциям Запада против России – Вулин

Сербия не присоединилась к санкциям Запада против России и продолжит придерживаться этой линии. Об этом в субботу, 22 марта, заявил вице-премьер республики Александр Вулин на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу, РИА Новости.