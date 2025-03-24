Суд признал законным взыскание квартир и 26 млн рублей с родных Киреева

Решение о признании законной конфискацию в пользу государства квартир, парковочных мест и 26 млн рублей, взысканных солидарно с родственников бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева вынес Московский городской суд, 24 марта сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии