Кадыров: в Чечне есть резерв из десятков тысяч бойцов, готовых отправиться на СВО

Несколько десятков тысяч обученных и оснащённых бойцов способны принять участие в спецоперации В Чечне удалось сформировать резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых по приказу президента выехать в зону специальной военной операции, сообщил Владимиру Путину глава республики Рамзан Кадыров.
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