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Уроженка Казахстана Алексеева о результате боя Шевченко – Грассо: «Если брать по старым правилам, Валя победила»

Боец UFC Ирина Алексеева, родившиеся в Атырау заявила, что необходимо организовать еще один поединок между мексиканкой Алексой Грассо и Валентиной Шевченко из Киргизстана: «Однозначно нужен третий бой! Один из трех судей поставил 10–8 в пользу Грассо в пятом раунде, и вот это прямым образом повлияло на результат.

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