Разработчики Lost Eidolons: Veil of the Witch отказались от ранее анонсиров...

Разработчики Lost Eidolons: Veil of the Witch отказались от ранее анонсированной системы предметовТактическая ролевая игра с элементами “рогалика” Lost Eidolons: Veil of the Witch готовится к масштабному обновлению, которое внесет значительные изменения в игровой процесс.