Разработчики Lost Eidolons: Veil of the Witch отказались от ранее анонсиров...

Разработчики Lost Eidolons: Veil of the Witch отказались от ранее анонсированной системы предметовТактическая ролевая игра с элементами “рогалика” Lost Eidolons: Veil of the Witch готовится к масштабному обновлению, которое внесет значительные изменения в игровой процесс.
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