Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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3 знака, которым не стоит доверять ответственные дела

3 знака, которым не стоит доверять ответственные дела

Легкомысленное отношение некоторых людей к работе и учёбе часто вызывает недоумение у окружающих. Те, кто вольно или невольно танцуют на грани безответственности, нередко создают проблемы всему коллективу.

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